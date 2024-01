Musica: Solisti Aquilani in tournée con Giuliano Carmignola

Quattro concerti da Pescara a Lamezia Terme (Catanzaro), passando per Cosenza e Messina.

Questo il primo impegno dell'anno dei Solisti Aquilani, inserito nella programmazione 2024 del Cidim, Centro italiano di iniziativa musicale, oggi Comitato nazionale italiano musica.

L'orchestra sarà impegnata dopodomani, giovedì 18 gennaio, a Pescara per la stagione della Società dei concerti Luigi Barbara, nel teatro Massimo alle 21 con brani di Vivaldi e Johann Sebastian Bach. A seguire lo stesso programma sarà proposto a Cosenza, venerdì 19, alle 19; a Messina, sabato 20, alle 18; a Lamezia Terme, domenica 21, alle 18. Giuliano Carmignola in alcuni brani del concerto duetterà con il primo violino dei Solisti Daniele Orlando.

Annoverato fra i più grandi violinisti attivi nel panorama internazionale, Giuliano Carmignola, nato a Treviso, ha studiato con il padre, con Luigi Ferro e successivamente con Nathan Milstein e Franco Gulli all'Accademia Musicale Chigiana e con Henryk Szeryng al conservatorio di Ginevra. Le sue registrazioni hanno ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti come il Diapason d'Or e lo Choc du Monde. Carmignola è stato insignito del titolo di Accademico della Reale Accademia Filarmonica di Bologna e di Accademico di Santa Cecilia.I Solisti Aquilani si avvalgono della direzione artistica di Maurizio Cocciolito,



