Morrone, si insedia il tavolo prevenzione incendi

Uno specifico piano di intervento operativo da attivare in caso di allerta sulle zone a maggiore rischio, anche con il coinvolgimento di forme di controllo di vicinato, programmazione di opere di pulizia delle zone boschive con controlli anche sull'abbandono indiscriminato di rifiuti, ricognizione sulle condizioni delle strade di accesso alle aree per la tempestività dei soccorsi. Si sono lasciati con questo intento forze dell'ordine, Comuni e prefetto dell'Aquila che hanno dato vita, oggi, alla prima riunione del tavolo di prevenzione incendi, istituito dalla Prefettura per tenere alto il livello di attenzione sull'area sulmonese e sul monte Morrone.

L'obiettivo del tavolo è "sincronizzare al meglio le iniziative di contrasto al fenomeno, in un'ottica di prevenzione e dissuasione, anche al fine di comunicare efficacemente alla popolazione l'elevato grado di attenzione che sarà posto sulla zona in modo capillare dalle forze dell'ordine e da tutti i soggetti istituzionali che concorreranno allo sviluppo dell'iniziativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA