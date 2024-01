Buffon, io ds? Mi metto alla prova dopo 32 anni

"Diventare direttore sportivo è significato chiudere un cassetto di esperienze e mettermi alla prova, dopo 32 anni da calciatore". Lo ha detto il capodelegazione della Nazionale di calcio, Gigi Buffon, nel corso del suo intervento da remoto all'inaugurazione del corso di formazione in 'Politiche e strategie delle società calcistiche' all'Università di Teramo.

Buffon è intervenuto parlando da neodirettore sportivo, dopo avere concluso, nello scorso dicembre, il relativo corso presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. "L'esperienza in campo non basta - ha sottolineato - e la formazione giuridica, economica e manageriale è fondamentale per un dirigente sportivo a qualsiasi livello".



