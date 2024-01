Neve: Campo Felice, aperte ieri piste con 1400 persone

È partita la stagione sciistica anche a Campo Felice, stazione di Rocca di Cambio (L'Aquila) con 40 km di area sciabile, dove ieri sono state inaugurate 3 piste su 24 e 3 impianti su 15, di cui uno era già aperto solo per arroccamento pedonale. "Ieri tutto bene, abbiamo avuto circa 1400 persone, la maggior parte sciatori: 5 o 6 pullman di visitatori per passare una semplice giornata sulla neve. Oggi purtroppo a causa del maltempo abbiamo dovuto chiudere, ma ormai il fondo c'è e riapriamo appena le condizioni meteorologiche lo permettono", commenta Gennaro Di Stefano, direttore degli impianti di Campo Felice dal '92 e sindaco di Rocca di Cambio al terzo mandato.

"Finalmente ce l'abbiamo fatta ad aprire le piste, grazie soprattutto all'impianto di innevamento programmato, perché la neve naturale è poca. Campo Felice è stato il primo bacino sciistico nel centro sud a mettere l'impianto di innevamento artificiale. Negli anni lo abbiamo sempre ammodernato, è ottimo.

Ci riforniamo di acqua per farlo funzionare con 2 laghi, uno da 50mila metri cubi e uno da 40".

Nel frattempo nel comprensorio sciistico si lavora anche quest'anno all'organizzazione di SnowSound, la due giorni di musica ad alta quota in programma per il fine settimana del 3 e 4 febbraio allo Chalet del Lago, dalle 8 del mattino fino a tarda notte, "dove l'anno scorso - riferisce Di Gennaro - ci sono state 3mila persone".



