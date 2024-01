In 30 mila a Roccaraso, impianti di sci presi d'assalto

La stagione è ufficialmente iniziata e nel weekend è andato in scena il primo vero boom invernale. Migliaia di turisti si sono riversati nel comprensorio dell'Alto Sangro. Il boom di presenze, come confermano gli operatori del settore, si è visto a Roccaraso dove in 30mila hanno passato il fine settimana sugli impianti, inaugurando di fatto la stagione della neve.

"Alle casse si sono sviluppate anche momentanee e lunghe file, specie nelle ore centrali della mattina, ma prevalentemente dovute al fatto che Roccaraso è l'impianto che ad oggi nel centro Italia presenta il miglior innevamento e il maggior numero di piste aperte", spiegano gli imprenditori del comparto.

Ad inizio settimana sul comprensorio dell'Alto Sangro sono caduti circa 40 centimetri di neve fresca. Da quel giorno gli operatori degli impianti hanno iniziato a lavorare al meglio le piste. Il più alto numero di turisti e visitatori ha fatto scattare anche il rafforzamento dei controlli.



