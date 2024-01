Valanga sul Sirente: rischio per strati di neve sovrapposti

Il bollettino più recente del servizio Meteomont, divulgato venerdì alle 14, ha individuato un pericolo di valanghe da 'Debole 1' a 'Moderato 2', pur considerando meno a rischio la zona del Sirente dove questo pomeriggio si è verificato un incidente che ha visto cinque persone travolte da un manto di neve, di cui una ancora dispersa.

Tuttavia, come si evince dal documento relativo ai monti abruzzesi, il problema valanghivo è comunque da tenere in considerazione in virtù della presenza del vento e di neve fresca, con strati di neve che si sovrappongono con temperature molto differenti.



