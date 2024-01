"C'era allerta valanghe in un canale. Una zona frequentata da sciatori e alpinisti anche in questo periodo. Orario troppo tardo perché solitamente tali attività si fanno nella prima mattinata". E' quanto afferma uno dei soccorritori del Soccorso Alpino che si è recato sul luogo, nella zona chiamata della Neviera, sul Monte Sirente sul lato intermo, quello che guarda la vallata e non quindi la zona dell'Altopiano delle Rocche.



