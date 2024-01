Valanga Sirente: il cordoglio del sindaco dell'Aquila

Un messaggio di cordoglio è stato espresso dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a seguito della morte dell'escursionista aquilano, Luca Nunzi, di 45 anni, travolto oggi pomeriggio da una slavina sul massiccio Sirente-Velino, nei pressi della valle Lupara, nel comune di Secinaro (L'Aquila).

"Esprimo profondo dolore - si legge - a nome della municipalità tutta e a titolo personale, per la tragica morte dell'escursionista. Ringrazio gli operatori della centrale del 118 dell'Aquila - prosegue la nota - intervenuti con l'elisoccorso, gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (Cnsas) che hanno individuato il luogo della tragedia e tratto in salvo gli altri quattro membri del gruppo di escursionisti".

"Un abbraccio di vicinanza - conclude il messaggio - giunga alla famiglia di Luca e ai suoi cari per l'incolmabile dolore cui sono sottoposti".



