Si chiamava Luca Nunzi il 45 enne aquilano che è stato travolto nel pomeriggio di oggi da una slavina in località Monte Maioli sul Sirente. Le squadre del soccorso alpino stanno procedendo a riportare in quota gli altri quattro escursionisti tratti in salvo. Le loro condizioni sono pressoché buone. "Erano tutti insieme", commenta uno dei soccorritori.



