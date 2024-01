Zeman, con Juve Next due gol in fuorigioco,si devono salvare

A margine della conferenza stampa di questa mattina per presentare la gara di lunedì con il Perugia, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha lanciato una stilettata alla Juve Next Gen, ricordando la partita di domenica scorsa al Moccagatta di Alessandria, persa dal Pescara per 4-3, dopo 90' rocamboleschi. Il boemo non ha digerito alcune decisioni arbitrali e oggi non lo ha nascosto: "Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, cinque ammonizioni poi diventa difficile, anche perché la Juventus si deve salvare".





