Tour Schlein Abruzzo, Costituzione e appello per Borsacchio

Tour marsicano per la segreteria del Pd Elly Schlein iniziato questa mattina ad Aielli dove ha visitato il murales contro la mafia, il grande pannello dove è scritta tutta la Costituzione e l'Osservatorio Astronomico.

Prima di raggiungere Celano per la visita ad un'azienda agricola e l'incontro con numerosi simpatizzanti e amici in piazza, la Schlein ha lanciato un appello per firmare la petizione per salvare la Riserva del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi di fatto azzerata grazie ad un emendamento presentato in extremis in sede di approvazione della finanziaria regionale: "Un pessimo esempio di speculazione edilizia che il Pd non può assolutamente accettare - ha detto la Schlein in un intervento sui social - è una ricchezza naturale per tutti ed il Pd sta già presentando una legge per fermare questo scempio".

Nel pomeriggio la segretaria del Pd si recherà ad Avezzano.





