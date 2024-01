Lupa investita e uccisa a Roccaraso, secondo caso in 3 anni

Una lupa femmina di circa tre anni è stata investita e uccisa, sulla strada statale 17, sul territorio comunale di Roccaraso, nelle vicinanze del bivio per Pietransieri. Ad investire l'esemplare è stato un automobilista che ha allertato i carabinieri forestali per i rilievi del caso.

Dalla ricostruzione dell'episodio si è appreso che la lupa, dopo l'impatto con il mezzo, è riuscita a spostarsi poco più avanti sulla carreggiata fino a spirare poco dopo. La morte è stata accertata dal medico veterinario della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Maurizio D'Amico, che ha inviato la carcassa all'istituto zooprofilattico di Isernia per l'esame autoptico. Non è la prima volta che un esemplare di lupo viene investito e ucciso sulla statale. Il precedente risale a gennaio 2021. Mentre, lo scorso anno, poco più avanti, sul tratto di Castel Di Sangro morì l'orso Juan Carrito



Riproduzione riservata © Copyright ANSA