Brioni, la leggerezza e il 'tocco' dell'abito sartoriale

La nuova collezione maschile di Brioni cattura l'essenza dello spirito della celebre maison di Penne, la leggerezza sartoriale che permette ai capi di diventare un tutt'uno con il corpo e la personalità di chi li indossa, custodita nelle mani degli artigiani che, negli atelier della maison, trasmettono il loro sapere unico da una generazione all'altra. Per questa stagione, i riferimenti al mondo artigianale di Brioni, bozzetti, referenze di tessuto e un arazzo prodotto dall'Arazzeria Pennese, parte integrante dalla maison, trovano spazio all'interno del Circolo Filologico Milanese. Questo paradiso intellettuale, tempio di conoscenza ed esplorazione culturale nel tempo, riflette l'artigianalità del brand.

In uno spazio solitamente dedicato alla cultura filologica, la cultura non scritta dell'artigianalità Brioni trova il suo habitat naturale, fatto di ricerca, espressione di sé e sensibilità estetica. La collezione Autunno/Inverno 2024, un'ulteriore espressione dei principi fondamentali di Brioni di leggerezza, precisione e disinvoltura, esplora un vasto territorio di nuove categorie dove lo sportswear acquisisce un aplomb ricercato, mentre il mondo sartoriale diventa più leggero e versatile. Seguendo un excursus cromatico lungo le sfumature terrose della vigogna, del cammello e del caffè oltre al blu notte e a note di nero con accenti di bianco e ghiaccio, l'offerta comprende cappotti avvolgenti e blazer, giacche con dettagli in pelle e piumini leggeri. I pantaloni hanno volumi più ampi mentre la maglieria consente ulteriore agio, liberando i movimenti. Field jacket, blouson e giacche a vento strizzano l'occhio all'abbigliamento sportivo. Al calar della notte, l'uomo Brioni s' immerge in una tavolozza veneziana che ricorda l'arte di Mariano Fortuny. Giacche da sera si alternano a smoking e alla brillante raffinatezza degli intarsi arlecchino.

Un tocco senza tempo viene aggiunto grazie all'iconico tessuto a spina di pesce Brioni, costante in tutte le collezioni, elevato a couture attraverso una giacca di seta ricamata con perline di vetro.



