Nuoto: a Lanciano meeting nazionale, oltre 400 partecipanti

Con oltre 400 atleti in arrivo, domani e domenica, Lanciano diventa capitale del nuoto in Italia con Meeting nazionale Città di Lanciano. I nuotatori, dai 15 ai 20 anni, giungono da Lombardia, Abruzzo, Puglia, Campania, Piemonte, Lazio e Umbria. La manifestazione è organizzata dalla Federazione italiana Nuoto e dalla società Lanciano Nuoto col patrocinio del Coni e del comune di Lanciano. Partecipano atleti tesserati Fin, appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. Gareggeranno in serie o batterie, e ogni atleta può partecipare ad un numero illimitato di gare.

Il meeting è stato aperto dal convegno nazionale 'In corsia per vincere, nutrizione e allenamento nel nuoto, dai giovani ai campioni', che si è svolto al Polo Museale. All'incontro, coordinato dalla giornalista Licia Caprara, hanno preso parte esperti e personalità di spicco nel mondo sportivo, tra i quali il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il commissario tecnico della nazionale di nuoto, Cesare Butini, la campionessa paralimpica Ilenia Colanero, la preside della facoltà di Scienze motorie dell'Università dell'Aquila, Maria Giulia Vinciguerra e il medico e nutrizionista dello Sport Francesco Maria Confalonieri.

Tra il folto pubblico anche un centinaio di giovani del Liceo Scientifico di Lanciano a indirizzo sportivo. Malagò, in collegamento video, ha sottolineato l'importanza del Meeting e dell'organizzazione dell'evento, ideato e coordinato da Franco D'Intino, patron de Le Gemelle. "Faccio i complimenti a tutto l'Abruzzo - ha poi detto Malagò - di cui ricordo trascorsi importanti, come i Giochi del Mediterraneo del 2009, ad esempio, e, alle Naiadi, a Pescara, un record del mondo di Federica Pellegrini. Ben vengano quindi questi appuntamenti".

Il Ct Butini ha spiegato che "l'atleta di alto livello passa attraverso una corretta formazione giovanile, che bisogna evitare lo sport del divano e investire nella propria salute con la buona alimentazione e meno integratori. La formazione multidisciplinare di un atleta va costruita". Secondo il consigliere Fin Abruzzo Nazzareno Di Matteo "un euro investito nello sport equivale a cinque risparmiati a livello sanitario e ospedaliero".



