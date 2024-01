Carrozzina da corsa per atleta disabile, ecco raccolta fondi

Una raccolta fondi per acquistare una nuova carrozzina da corsa. A lanciarla sono l'atleta disabile Roberta Pagliuca e la sua runner Paola Patricelli. La storia delle due atlete, una di Montesilvano (Pescara) e l'altra di Pescara, è stata raccontata oggi su radio Deejay, ai microfoni di 'Deejay chiama Italia'.

"Per queste attività - spiegano - non è sufficiente una carrozzina normale, ma ce ne vuole una dedicata, su misura.

Quella che abbiamo ora, realizzata dieci anni fa e costata ottomila euro, non è più utilizzabile. Abbiamo bisogno di raggiungere circa diecimila euro. Se qualcuno vuole aiutarci e contribuire all'acquisto siamo qui". Proprio per questo è stata lanciata la raccolta, a cui è possibile aderire o contattando le due atlete su Instagram (profilo pao_roby) o contattando direttamente radio Deejay.

Tante le gare che Roberta e Paola hanno disputato insieme: in media, spiegano, fino ad una al mese e d'estate anche una a settimana. Rispondendo alle domande di Linus e Nicola Savino, Paola afferma che "ovviamente faccio fatica a spingere, ma la gioia che abbiamo al traguardo è la mia ricompensa: è come se fossimo una persona sola; io sono le gambe di Roberta".

"E' difficile spiegare le sensazioni che provo - afferma Roberta - Mi dimentico di essere su una sedia a rotelle. Io corro a tutti gli effetti. Diventiamo una persona sola ed è fondamentale la fiducia. Tra i tanti sogni - conclude l'atleta - c'è quello di fare la maratona di New York, ma alla base di tutto c'è la carrozzina nuova".



