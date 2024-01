Porte aperte all'istituto alberghiero di Villa Santa Maria

Dopo il successo del primo open day del 17 dicembre scorso, l'istituto alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria, una delle scuole di cucina più importanti al mondo da cui sono usciti grandi chef, apre di nuovo le porte ai visitatori: i due nuovi appuntamenti con 'Scuola aperta' sono in programma di domenica il 14 e il 28 gennaio.

Nei giorni scorsi l'approvazione del piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025 da parte della Regione Abruzzo ha escluso il temuto accorpamento dell'alberghiero nell'istituto comprensivo di Quadri.

La possibilità di visitare l'istituto alberghiero, chiamato che dal 1939 forma professionisti di successo, e i convitti annessi è finalizzata all'orientamento scolastico in entrata per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Le visite all'istituto e ai convitti che ospitano gli studenti fuori sede si potranno effettuare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Inoltre saranno in funzione tutti i laboratori, in modo che le famiglie e i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere dal vivo il funzionamento della scuola, l'offerta formativa, le opportunità e gli sbocchi professionali che essa offre. Sarà possibile assistere ad alcuni show-cooking, che vedranno protagonisti gli studenti di Enogastronomia, ed essere accolti dagli studenti dei settori di Accoglienza turistica e Sala-bar.

Per maggiori informazioni si può contattare l'Istituto "G.

Marchitelli" al telefono (0872/944422) o per email (chrh01000n@istruzione.it) oppure visitare il sito www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA