L'Aquila, Tordera confermato presidente Accademia di Belle Arti

Il ministro all'Università e alla Ricerca Anna Maria Bernini ha confermato nei giorni scorsi Rinaldo Tordera alla carica di presidente dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Al suo secondo mandato, Tordera resterà in carica per il triennio 2024-2027. "Ringrazio il ministro Bernini per la fiducia che ripone nel mio operato - ha dichiarato il presidente - Questa riconferma dimostra la bontà del lavoro svolto fino ad oggi che proseguirà con maggior impegno nei prossimi anni grazie anche alla piena condivisione d'intenti con il neo direttore Marco Brandizzi. L'Accademia aquilana continuerà ad essere punto di riferimento per la crescita del territorio e per questo voglio ringraziare il sindaco, Pierluigi Biondi, per aver coinvolto anche la nostra istituzione nell'importante lavoro che si sta facendo per L'Aquila Capitale della Cultura 2026".



