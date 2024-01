Foto con dito medio sui social. Procedimenti disciplinari

Postano una foto sui social con il dito medio e finiscono sotto procedimento disciplinare.

Protagoniste della vicenda sono una dirigente e due funzionarie del comune di Sulmona, chiamate a rendere conto all'ufficio procedimenti disciplinari del selfie di capodanno a causa di un esposto anonimo.

Nella foto della discordia, che a quanto pare è stata postata su Facebook per poi finire su qualche utenza telefonica, una delle tre figure professionali mostra il dito medio alla camera. Un atteggiamento che, secondo chi ha inoltrato l'esposto anonimo, e che ha costretto il Comune ad aprire il procedimento, lede l'immagine e l'onorabilità dell'ente. Della foto non vi è più traccia sui social. Fatto che sta che ora l'ufficio procedimenti disciplinari dovrà comunque seguire tutta la filiera come atto dovuto, chiamando le protagoniste per presentare le memorie ed emettere un provvedimento che, sperano le dirette interessate, sia improntato sull'archiviazione. "Contesteremo nel merito la segnalazione perché contiene circostanze diffamatorie"- commenta uno di loro. A Palazzo San Francesco, sede del comune peligno, si è aperto il caso e in queste ore non si parla d''altro



