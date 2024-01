Liris e Sigismondi (FdI), certi riavvio funivia Gran Sasso

"Una riunione molto proficua che sicuramente darà nelle prossime ore i frutti che l'intero comprensorio si aspetta per far tornare il prima possibile fruibile la stazione sciistica di Campo Imperatore, anche alla luce delle precipitazioni nevose previste".

Così i senatori di Fratelli d'Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, che stamattina hanno incontrato a Roma Pietro Marturano e Domenico Capomolla, rispettivamente dirigente e direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture (Ansfisa) sulla delicata e complessa vicenda della sicurezza della funivia del Gran Sasso.

"L'attenzione è tutta rivolta all'esito della relazione finale sulla sicurezza dell'infrastruttura, per il quale siamo particolarmente ottimisti. Dall'attività svolta dal Comune dell'Aquila e dal Centro turistico del Gran Sasso e le documentazioni tecniche che questi hanno presentato, si evince come il livello di sicurezza rispetti a pieno le normative vigenti".

"Siamo certi - concludono - all'esito dell'incontro di oggi, il Ministero non potrà non dare il via libera all'immediata riapertura della funivia".

Da ieri comunque la stazione di Campo Imperatore è completamente isolata, l'amministrazione provinciale dell'Aquila ha disposto la chiusura al traffico della Sr 17 bis 'della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore', dal km 28+200 (località Monte Cristo) al km 49+300 (località Fonte Vetica).





