Incendio auto minaccia abitazioni, paura a Pratola Peligna

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Sulmona (L'Aquila), intorno alle 4 questa notte, a Pratola Peligna (L'Aquila), nella frazione di Bagnaturo, per spegnere un incendio che ha distrutto la Fiat Cinquecento L di un residente. Le fiamme, dopo aver avvolto il veicolo parcheggiato accanto a una palazzina, si sono estese a un garage, dove era custodita una bombola del gas, e ai vicini cavi dell'energia elettrica, provocando un blackout di circa un'ora nel quartiere. I pompieri, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza l'area interessata dal rogo e hanno tratto in salvo gli inquilini. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno svolto i primi accertamenti. Tra le ipotesi un atto doloso.





