Filovia Pescara, manifestano ambulanti mercato su strada parco

Manifestazione di protesta, questa mattina, degli ambulanti del mercato rionale sulla strada parco di Pescara: sono contrari allo sfratto, già da mercoledì prossimo, previsto con l'avvio dell'elettrificazione del tracciato dove dovrà transitare la filovia. "Siamo qui da trent'anni e ora dovremo andar via con il mercato che si sposterà. Ufficialmente non ci è stato comunicato nulla, ma siamo pronti a un ricorso al Tar di Pescara".

Accanto ai 110 ambulanti del secondo mercato di Pescara, dopo quello dello Stadio Adriatico, oltre a diversi consiglieri comunali di centrosinistra e del M5s, anche il Comitato Strada Parco. "Questa mattina c'è l'ultimo mercato che purtroppo verrà soppresso - ha detto il vicepresidente del Comitato Strada Parco Maurizio Biondi - con il ricorso a soluzioni alternative che non sono in grado di supplire all'attuale dislocazione, e tutto questo per la decisione di Tua di elettrificare un percorso che non è pronto a raccogliere nessun sistema di trasporto rapido di massa perché mancano i presidi di sicurezza e mancano i collaudi dell'Ansfisa, propedeutici a un eventuale pre-esercizio, senza contare che gli operatori commerciali hanno deciso di rivolgersi al Tar".



