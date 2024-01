Canile sanitario di Sante Marie, 7mila firme contro la chiusura

Ha raggiunto quota 7mila firme la petizione online lanciata su Change.org dal sindaco Lorenzo Berardinetti per scongiurare la chiusura del canile sanitario di Sante Marie, comune di circa mille abitanti in provincia de L'Aquila. Ieri le firme sono state consegnate alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila. "E' una struttura che opera da 13 anni e accoglie cani dal territorio della Marsica, dell'Alto Sangro e della Valle Peligna - spiegano in una nota i promotori della petizione - Ogni anno passano per il canile sanitario oltre mille cani che poi vengono destinati alle varie strutture del territorio e successivamente adottati. La Asl vuole chiuderlo trasferendo il servizio all'Aquila dove c'è già un canile sanitario. Una scelta scellerata che impoverisce un territorio e costringe la Asl a spendere migliaia di euro per allestire semplici box dove ospitare i cani contro la struttura dotata di tutto quello che serve che si trova a Sante Marie. Diciamo no a questa decisione inaccettabile".

Nei commenti, le ragioni di chi sostiene l'appello: "Firmo perché ho adottato Nebbia e ho apprezzato la serietà del gruppo delle volontarie e della struttura" scrive Brunella; "Ho adottato i miei due cani, Argo e Bella, al canile di Sante Marie anni fa e non mi sono mai pentito della scelta. Purtroppo la politica è cieca anche nei confronti di queste povere creature, ricordiamocelo quando saremo chiamati al voto" dichiara Giuseppe; "Il canile sanitario non deve chiudere. I poveri cagnolini che si portano dietro storie di violenze e abbandoni hanno bisogno dell'aiuto che possono ricevere in questo posto.

E' ora che anche i politici abruzzesi dimostrino di avere a cuore le tristi condizioni di vita degli esseri più deboli e bisognosi!" dice Milena. "È un canile con molte volontarie e volontari bravi e competenti, che ci mettono il cuore per trovare una casa a ciascun cane sfortunato, le adozioni sono moltissime, la struttura funziona per cui mi oppongo fermamente alla sua chiusura!" afferma perentorio Cristian.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA