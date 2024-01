Neve in Alto Sangro, oggi aperti altri impianti sull'Aremogna

Nuove aperture a partire da oggi nel comprensorio sciistico dell'Alto Sangro. Grazie alla prima vera nevicata dalla stagione, che ieri ha permesso di accumulare 40 centimetri di coltre bianca solo a Roccaraso (L'Aquila), sono tornati operativi da questa mattina gli impianti di Valle Verde 1 e Gravare di Sotto, sul versante Aremogna. Altre e ulteriori aperture avverranno nei prossimi giorni. "Com'è noto, dopo nevicate di questa portata soprattutto senza la presenza di un fondo precedente, le piste hanno necessità di essere lavorate ulteriormente" spiegano gli imprenditori del comparto.

Intanto si registrano già buone presenze. In 60mila negli ultimi giorni sono saliti sugli impianti con una media di quattromila presenze al dì. "Questa neve ci dà fiducia per il proseguo della stagione. C'è molta richiesta e la nostra speranza è quella di fare tre mesi di ottime presenze dal momento che quest'anno la Pasqua cade il 31 marzo" commenta Valentino Valentini, presidente dell'associazione albergatori.

Sul fronte della viabilità Anas e Carabinieri continuano a monitorare la situazione per assistere la popolazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA