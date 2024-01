Grotte di Stiffe, 2.500 visite nelle 2 settimane di Natale

Sono oltre 2.500 gli ingressi alle Grotte di Stiffe, in provincia dell'Aquila, registrati nell'arco delle due settimane di festività Natalizie.

Lo rende noto l'Arc - Azienda speciale territorio e cultura - che ha in carico la gestione del sito. A inizio dicembre 2023 erano stati allestiti dei Mercatini natalizi nel villaggio di Stiffe, mentre nel weekend dell'Epifania, il 5 e il 6 gennaio, è stato riproposto l'evento 'Notti magiche': un appuntamento particolare in cui i turisti hanno avuto la possibilità di immergersi in un viaggio al "buio" che solo una grotta può rendere realmente. Sold out registrato entrambi i giorni.

"Abbiamo totalizzato oltre 2500 ingressi complessivi in queste ultime due settimane - sottolinea il direttore dell'Atc, Victor Casulli - un risultato soddisfacente, soprattutto se si considera un numero di presenze sul territorio non particolarmente elevato a causa dell'assenza di neve nel comprensorio. Grande partecipazione alle Notti magiche, un risultato che ci permette di tracciare un bilancio più che positivo delle presenze registrate nell'arco delle settimane natalizie. Le visite al buio si sono confermate, quindi, un appuntamento apprezzato e molto partecipato. Abbiamo raccolto feedback positivi e, soprattutto nella giornata dell'Epifania, l'evento ha richiamato un numero importante di turisti nelle nostre Grotte".

"Il 2023 è stato l'anno delle conferme e della crescita, come ha dimostrato il trend delle settimane natalizie - spiega l'amministratore unico dell'Atc, Giovanni Cappelli -. Un anno che vedrà l'Atc impegnata in una strategia di promozione e sviluppo del sito anche e, soprattutto, attraverso l'investimento di nuove risorse, l'attivazione di ulteriori collaborazioni e una presenza costante ad eventi e manifestazioni su tutto il territorio nazionale".

Sarà possibile, nei mesi di gennaio e febbraio 2024, visitare le Grotte di Stiffe nei weekend: il sito turistico sarà aperto sabato e domenica, negli orari consultabili al sito Visitsandemetrio.it. Lo staff dell'Atc promuoverà le Grotte di Stiffe anche alla Bit di Milano 2024 a febbraio.



