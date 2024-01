Capitale cultura 2026, lanciato video a supporto dell'Aquila

Lo striscione di Maurizio Nannucci sui cieli della conca aquilana. Musica e danza in quota. Esposizioni permanenti e temporanee nei musei cittadini, Cantieri dell'Immaginario e Perdonanza celestiniana.

È stato pubblicato sui canali social del Comune dell'Aquila il video promosso dall'amministrazione comunale per supportare la candidatura della città a Capitale Italiana della cultura per il 2026. La clip, della durata di 45 secondi, racconta, tra immagini e musica, il viaggio intrapreso dal capoluogo d'Abruzzo nel suo percorso di candidatura, sostenuto dal Comune di Rieti e supportato da Regione Abruzzo, Usra, Usrc e Usr (gli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e del cratere 2009 e dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia) che finora ha consentito di entrare nella short list delle dieci realtà italiane che ambiscono alla conquista dell'ambito riconoscimento. Il 4 e il 5 marzo prossimi, a Roma, si svolgeranno le audizioni in cui le finaliste presenteranno il dossier (con trasmissione in diretta streaming sul canale Youtube del Ministero della Cultura) mentre il 29 marzo sarà proclamata la vincitrice del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 per cui, oltre L'Aquila, sono in corsa anche Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso, Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena).

Questo il link alla pagina Facebook del Comune dell'Aquila: https://fb.watch/psQJ7cTATI/ .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA