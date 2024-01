Attende da otto mesi invalidità civile. Tdm annuncia protesta

Fa domanda per ottenere l'invalidità civile, ma attende il responso della commissione da circa otto mesi. Sulla vicenda, che vede protagonista una donna residente a Sulmona (L'Aquila), il Tribunale per i diritti del Malato, coordinato dalla responsabile Catia Puglielli, ha chiesto accertamenti specifici alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila. "Non abbiamo più strumenti per difenderci. Non escludiamo una raccolta firme o una manifestazione di protesta" insorge il Tdm che già nei mesi scorsi aveva chiesto all'azienda sanitaria di potenziare l'organico della commissione medico legale che opera nell'area peligno-sangrina.

Inizialmente l'attacco hacker aveva avuto ripercussioni sulle attività della medicina legale. Tuttavia i problemi non sono finiti. C'è chi si è sottoposto alla visita e attende il verbale e chi non viene ancora convocato. "Chi chiede l'invalidità civile la fa perché ha bisogno. Deve assistere un disabile o una persona fragile. Un ritardo comporta per una famiglia disagi enormi" aggiunge il Tribunale del malato. La commissione è composta da tre medici, ma a fine dicembre la Asl ha inviato rinforzi.



