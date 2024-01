A Popoli arriva la 'corriera dei nonni lettori'

Restituire agli anziani la funzione di narratori e depositari della conoscenza tradizionale, interpretando simbolicamente la loro presenza come spina dorsale delle comunità, così come l'Appennino è la spina dorsale dell'Italia. E' questo l'obiettivo del progetto "la corriera dei nonni lettori", la nuova sfida lanciata da Paolo Fiorucci, noto come Il Libraio di Notte dal nome della libreria da lui gestita a Popoli. Si tratta di un laboratorio di lettura ad alta voce, tenuto da un'attrice professionista e rivolto agli anziani, che avrà luogo da gennaio a giugno 2024 in sei paesi dell'entroterra aquilano, che collaboreranno alla prima edizione dell'evento: Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Navelli, San Benedetto in Perillis e Tione degli Abruzzi.

"L'intenzione"- spiega Fiorucci- "è quella di arrivare insieme all'Aquila - dove la nostra classe di nonni lettori leggerà per tutti i bambini e gli adulti-bambini che vorranno assistere alla lettura corale - con un autobus che percorrerà l'itinerario circolare che abbraccia i Comuni partecipanti".

Il libraio di notte, grazie ad una raccolta fondi partita a novembre che ha permesso di raccogliere 1.500 euro, è pronto a completare l'organizzazione del suo laboratorio di lettura ad alta voce. "Le attività del progetto propongono una riattivazione di una parte della comunità, costituita dagli anziani, raccontando e creando un ponte tra le vecchie e le nuove generazioni"- conclude Fiorucci.



