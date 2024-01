'Racconti lampo', contest letterario SquiLibri a Francavilla

Prevista per giugno l'edizione 2024 di 'SquiLibri - Festival delle Narrazioni', iniziativa ideata dallo scrittore Peppe Millanta in vista della quale, la 'Scuola Macondo - l'Officina delle Storie di Pescara' ha indetto la terza edizione del Premio letterario dedicato ai 'racconti lampo'.

Un riconoscimento rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età. Al concorso si partecipa inviando un unico racconto a tematica libera di propria produzione, edito o inedito, in lingua italiana, anche già premiato in altre iniziative analoghe. Il racconto deve essere di massimo 5mila caratteri spazi inclusi e l'elaborato in forma anonima (non deve essere firmato e non deve contenere i dati dell'autore) va inviato all'indirizzo premiosquilibri@gmail.com entro il 14 maggio.

Questi sono i premi previsti: primo classificato: targa di merito più 500 euro; secondo e terzo classificato: targa di merito. Inoltre la 'Scuola Macondo - l'Officina delle Storie' attribuirà inoltre a sua discrezione 2 borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli. I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria. La presenza dei vincitori è obbligatoria per l'attribuzione del premio. La cerimonia di premiazione si terrà in un fine settimana di giugno, proprio nell'ambito del Festival SquiLibri a Francavilla al Mare (Chieti). La giuria è composta dagli scrittori Marco Marrucci, Kristine Maria Rapino, Giampaolo Rugo, Francesca Scotti, Loretta Santini, Paolo Zardi.

Per informazioni si può contattare il numero 320.1775781 o scrivere all'indirizzo email premiosquilibri@gmail.com.



