Ponte a rischio crollo a Molina Aterno, sindaco lo chiude

Il sindaco di Molina Aterno (L'Aquila) Luigi Fasciani ricorre a un'ordinanza per chiudere a veicoli e pedoni l'accesso al ponte di via della Fonte.

L'infrastruttura, secondo il primo cittadino, presenta rischi seri e concreti di cedimento. Da qui il provvedimento adottato, proprio nel corso dell'ondata di maltempo in atto, per evitare problemi sul fronte della sicurezza di cittadini e automobilisti.

"La misura si è resa necessaria a seguito di un controllo dal quale era emerso che la struttura non è più idonea a gestire carichi stradali. D'altronde abbiamo i fondi per intervenire che ammontano a circa 250 mila euro" spiega il sindaco.

Il 18 gennaio 2023 era crollato il 'ponte degli occhiali', sulla provinciale per Secinaro (L'Aquila), evento per il quale la Procura della Repubblica di Sulmona (L'Aquila) ha aperto un'inchiesta con l'iscrizione di quattro figure tecniche sull'apposito registro. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'incidente probatorio, ancora in corso di svolgimento poiché coincide con i lavori di messa in sicurezza.





