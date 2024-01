In 12mila sui treni storici di Natale. Verso nuovo sold out

Più di 12mila persone sono salite a bordo dei treni storici della Ferrovia dei Parchi nel corso del periodo natalizio, dal 26 novembre al 7 gennaio. Il report arriva dagli operatori del settore che esprimono soddisfazione per i numeri raccolti. Sono state 20 le partenze programmate, tutte dalla stazione di Sulmona, per raggiungere le località di Cansano Ocriticum, Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro.

Un pacchetto di viaggi organizzati dall'agenzia viaggi Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane. Già a metà ottobre erano andati in tilt i server di prenotazione.

"Tutte corse sold out" commentano gli operatori mentre qualche passeggero, che proprio ieri è salito a bordo, rimarca l'importanza della riapertura del piazzale della stazione ferroviaria di Sulmona, il cui cantiere aveva recato non pochi disagi ai passeggeri della Ferrovia dei Parchi per l'emergenza parcheggi. Intanto per i treni della neve la prima corsa è in programma il 13 gennaio, per un totale di 18 date. Seduti su antiche carrozze anni '30 si viaggia nel cuore dell'Abruzzo e del Molise tra aree protette, piccoli paesi e le meraviglie del Parco Nazionale della Maiella e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che abbracciano per lunghi tratti l'affascinante percorso della ferrovia.



