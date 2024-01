Arriva la neve in Alto Sangro, traffico in tilt sulla statale 17

Traffico a rilento sull'Altopiano delle Cinquemiglia della statale 17, in Abruzzo, a causa dell'ondata di maltempo in atto. In Alto Sangro si circola a passo d'uomo. Rallentamenti dalle prime ore di questa mattina per via della nevicata che ha imbiancato Rivisondoli, Roccaraso, Pescocostanzo e Castel di Sangro (L'Aquila). I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti per regolare il traffico e gestire i flussi. Qualche auto è rimasta impantanata nella coltre bianca con conseguenti disagi per il traffico.

Sono in azione i mezzi spazzaneve dalle prime ore del mattino, ma la circolazione risulta complicata soprattutto nei pressi del comprensorio sciistico di Roccaraso.



