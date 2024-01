All'Aquila il Pianeta Maldicenza con Cinzia Leone e 'Nduccio

L'attrice Cinzia Leone e il comico 'Nduccio saranno tra i protagonisti del festival 'Il Pianeta Maldicenza', organizzato dalle più attive congreghe agnesine dell'Aquila con il coordinamento della Confraternita dei Devoti di Sant'Agnese, in programma da giovedì 11 a domenica 14 gennaio.

La 19/a edizione è stata presentata stamani all'Aquila, nella sede comunale dall'assessore Roberto Tinari. I dettagli del programma sono stati poi illustrati dal presidente dell'associazione che promuove il Festival, Angelo De Nicola, e dai rappresentanti delle Confraternite che hanno organizzato i vari appuntamenti. Oltre a Cinzia Leone e a 'Nduccio, che si esibiranno domenica 14 al Centro commerciale "L'Aquilone" sabato 13 gennaio sarà assegnato l'Agnesino d'Oro 2024 intitolato a Ludovico Nardecchia.

La novità di quest'anno riguarda le modalità per il conferimento del premio. All'Auditorium del Parco infatti si esibiranno, dalle 16, le band che cantano in dialetto aquilano, nel primo festival 'San... lustio"; un modo di "emulare' il festival di San…Remo, calandolo nella realtà nostrana e utilizzando l'idioma popolare che in alcuni casi distorceva il nome dello storico romano Sallustio (la cui statua si trova nella centralissima piazza Palazzo, davanti al Comune), conferendogli un'inesistente santità.

A seguire, al Parco del Castello, davanti all'Auditorium, la premiazione da parte della Municipalità. L'apertura del festival della Maldicenza, come ormai accade da anni, è riservata al dialetto come presidio dell'identità civica, con una tavola rotonda dal nome 'Voci dal passato' in programma l'11 gennaio alla scuola secondaria di primo grado 'Giulio Verne' di Palombaia di Tornimparte (L'Aquila). Venerdì 12 uno dei due appuntamenti con la commedia in dialetto, 'Quissi che perdenu ju pilu ma no' ju vizziu, che sarà presentata all'Auditorium del Parco dalla compagnia "in-stabile" 'Quissi de Sant'Agnese', e Ju munnu è pinu de femmene', scritta e diretta dal Rossana Crisi Villani, recitata da attrici e attori della compagnia teatrale 'Il Gruppo dell'Aquila', in programma sabato 20 gennaio al teatro dell'Accademia delle Belle Arti, in via Leonardo da Vinci.



