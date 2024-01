Al teatro 'Marrucino' doppio sold out per Alessio Boni

Tutto esaurito al Teatro Marrucino di Chieti nelle due date di 6 e 7 gennaio per "Iliade. Il gioco degli dèi" con Alessio Boni e Iaia Forte protagonisti (nei panni di Zeus ed Era), spettacolo che ha aperto una grande stagione di prosa firmata dal maestro Davide Cavuti, iniziata sotto i migliori auspici visti i 736 abbonamenti sottoscritti, record assoluto che ha migliorato quello già stabilito l'anno scorso.

"Lo spettacolo inaugurale ha riscosso, in entrambe le rappresentazioni, il plauso del pubblico che ringrazio per l'affetto che ci dimostra in ogni appuntamento proposto - commenta Cavuti, al suo terzo anno come responsabile della prosa del Marrucino - Un momento emozionante e al tempo stesso formativo è stato 'l'Incontro con gli artisti', ieri mattina, nel quale abbiamo avuto una presenza imponente di pubblico e la partecipazione di molti giovani attenti ad ascoltare curiosità e aneddoti degli attori della compagnia, insieme al commento autorevole del professor Carmine Catenacci, prorettore dell'Università 'D'Annunzio'. Il capolavoro di Omero ha mostrato al pubblico tutta la sua essenzialità e potenza e lanciato un messaggio ancora attuale".

La regia dello spettacolo - che ha debuttato a dicembre al Donizetti di Bergamo - è di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer con il testo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato a Omero (drammaturgia firmata da Aldorasi, Boni, Prayer e Niccolini). La produzione è di "Nuovo Teatro" in coproduzione con "Fondazione Teatro della Toscana", "Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo" e "Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia".

"La stagione di prosa 2024 è caratterizzata dalla presenza di grandi artisti e da un profilo culturale di alto livello che offrirà al pubblico spettacoli dal dramma alla commedia, di grandi autori del passato e scrittori contemporanei, onorando la centralità del nostro teatro nel panorama culturale regionale e non solo" dichiara Giustino Angeloni, presidente della "Deputazione Teatrale Teatro Marrucino". La stagione del Marrucino, realizzata in collaborazione con "MuTeArt produzioni", si concluderà il 4 maggio con l'evento speciale "il cinema incontra il teatro", ideato da Cavuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA