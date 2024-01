Addio a Ortu, presidente dell'Ordine dei Medici all'Aquila

È morto a 72 anni il presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia dell'Aquila, Maurizio Ortu. Specialista in Otorinolaringoiatria e docente universitario, è stato un punto di riferimento per la categoria, guidando l'ordine per circa 14 anni. Era stato rieletto anche per il quadriennio 2020-2024. Era affetto da grave malattia e le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni.

"La scomparsa prematura di Maurizio Ortu, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia dell'Aquila, mi addolora profondamente - commenta il sindaco Pierluigi Biondi - L'Aquila perde un medico illustre, stimato per l'alta professionalità e umanità, un uomo che ha dedicato impegno e passione al suo lavoro, ai suoi colleghi e pazienti, nel corso della sua brillante carriera. Durante l'emergenza pandemica - scrive ancora Biondi - la collaborazione tra Ortu e l'unità di crisi comunale è stata determinante per avviare una serie di progetti finalizzati a contenere i contagi e monitorare la diffusione del Covid, come la distribuzione dei saturimetri agli anziani e alle persone fragili, la campagna per i tamponi di massa, solo per citarne alcuni".

Numerosi i messaggi di cordoglio in città, tra cui quello dell'ex primo cittadino Massimo Cialente, anche lui medico. "La città e l'Abruzzo - commenta - perdono un grande professionista, appassionato della professione, generoso presidente dell'Ordine della nostra provincia. Ricorderò sempre anche il grande ruolo che svolse per la sanità aquilana all'indomani del sisma. Io piango l'amico caro, sincero, leale, sempre entusiasta".



