Pugilato: il 10/2 a Vasto c'è il Tricolore dei superleggeri

Stefano 'Turbo' Ramundo metterà in palio il titolo italiano dei superleggeri affrontando sul ring di casa, quello del Palabcc di Vasto, lo sfidante romano Cristian Malvitano in una riunione in programma il prossimo 10 febbraio e organizzata dalla Crea Boxe di Lanciano. Lo rendono noto gli organizzatori. La riunione avrà il patrocinio della Fpi.

Per Ramundo sarà una difesa volontaria del titolo conquistato lo scorso 27 ottobre a Roma battendo ai punti il 'Cobra' Daniel Spada.



