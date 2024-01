In tanti al porto di Pescara per la Befana Vien dal Mare

Qualche migliaio di persone con tanti bimbi hanno accolto questa mattina al porto turistico Marina di Pescara la Befana che Vien dal Mare. Nonostante la pioggia in tanti hanno atteso l'arrivo della vecchina sulla barca scortata da gufi e barbagianni. Tante famiglie arrivate da Puglia, Lazio e Marche. La manifestazione giunta alla sua 22/a edizione è stata organizzata dalla Società Italiana di Salvamento di Pescara e dall'amministrazione comunale, con l'assessorato al Mare.

"È una grande festa per i bambini che aspettano con ansia la befana - ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci - e noi come amministrazione abbiamo voluto essere qui per regalare una bella giornata ai più piccoli".

L'assessore comunale al Mare Nicla Di Nisio: "Quella di oggi è una grande festa. I nostri bambini per noi sono importanti e abbiamo voluto regalare loro una giornata particolare. Come amministrazione comunale abbiamo patrocinato questa manifestazione partecipando attivamente alla sua organizzazione". Dopo l'arrivo della Befana dal mare su una imbarcazione di stile amalfitano, nel PalaBecci sono stati distribuiti i doni ai bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA