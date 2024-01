Giornalisti: morta la blogger e scrittrice teramana Lombardi

Telodicepatty.it,è il blog, molto seguito a Teramo, che negli ultimi anni è stato la voce della giornalista Patrizia Lombardi, morta all'età di 65 anni dopo una dura malattia: giornalista professionista esperta di cronaca politica, lascia in lutto la stampa abruzzese.

Il suo blog personale Telodicepatty.it (Telodicoio) è stato un grillo parlante per la città di Teramo e i suoi amministratori, dimostrando libertà e onesta intellettuale nell'analisi dei fatti e nella diffusione delle notizie. Per tanti anni aveva scritto di politica sul quotidiano 'Il Messaggero', da dove aveva cominciato la sua carriera con il caposervizio Claudio Fazzi. Poi era stata firma de 'La Città' e svariate altre collaborazioni, che non le hanno mai fatto trascurare il grande talento della scrittura di cui era dotata.

Patrizia Lombardi era, infatti, anche una brillante scrittrice.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti, a cominciare dalle due vittorie del "Premio Teramo per un racconto inedito". Il cordoglio alla famiglia per la morte deIla giornalista, è stato espresso dal sindaco Gianguido D'Alberto, dall'amministrazione comunale di Teramo e dall'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo.





