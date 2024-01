Cortellesi e Milani tornano in Abruzzo dopo film di successo

Tutto pieno al cinema Ettore Scola di Pescasseroli (L'Aquila), centro del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), per la due giorni di proiezioni alla presenza della coppia protagonista del cinema italiano del momento: Paola Cortellesi, con il lungometraggio campione di incassi "C'è ancora domani" e Riccardo Milani, con il docufilm "Io, noi e Gaber", omaggio al cantautore.

Un'occasione per la comunità locale, per rinsaldare l'amicizia che lega il paese di montagna ai due cineasti, assidui frequentatori di Pescasseroli da anni. Con Milani anche un'esclusiva anticipazione del suo film girato proprio nel paese sede del Pnalm e dintorni la scorsa primavera, "Un mondo a parte", che uscirà nelle sale il 28 marzo.

"Due pomeriggi positivi, un successo anche per la sala cinematografica comunale Ettore Scola con 160 posti a sedere, gestita dall'associazione 'Pescasseroli è W', dove facciamo programmazione per tutti i weekend dell'anno e tutti i giorni durante le feste, sala che ha ricevuto il Premio Carlo Lizzani 2022 destinato agli 'esercenti coraggiosi' dell'anno", ha affermato all'ANSA l'assessore alla cultura Nino Del Principe, che divide la carica con Giuseppe Vitale, "collega che dedica il massimo impegno nella gestione di un cinema i cui introiti sono destinati interamente al cinema stesso, per mantenerlo aperto malgrado le difficoltà", conclude Del Principe, in riferimento alle condizioni di disagio che ad oggi accomunano in diversa misura tutti i centri delle aree interne, tra spopolamento e calo demografico, carenza di servizi essenziali come la guardia medica a dicembre nello specifico caso di Pescasseroli, ma anche diminuzione generale del flusso turistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA