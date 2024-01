Campo Di Giove, in 35mila ai mercatini, ora si attende neve

Sono state 35 mila le presenze registrate, da fine novembre ad oggi, per i mercatini di Natale allestiti a Campo Di Giove, il piccolo centro della provincia dell'Aquila. A tirare le somme è l'amministrazione comunale che si prepara alla stagione invernale. In venti date, distribuite nei week end e nei rossi sul calendario, il borgo peligno è riuscito ad attirare circa 700 passeggeri al giorno che si sono mossi col treno storico della Ferrovia dei Parchi più altri 300 al giorno che sono arrivati con bus e camper, senza contare gli spostamenti tra un centro e l'altro della vallata.

"Una scommessa vinta che premia tutti gli sforzi"- commenta il consigliere comunale, Mattia Del Mastro che ha coadiuvato la Pro Loco nell'organizzazione assieme al sindaco, Michele Di Gesualdo. "Ora ci prepariamo alla stagione invernale per i più piccoli e le famiglie. Gli impianti sono pronti. Aspettiamo la neve"- conclude Del Mastro.



