Teatro musicale con 'Bello Tiempo passato' 7/01 all'Aquila

Dopo il successo di Natale in Jazz, riparte la stagione "Barattelli" nel 2024 con la Cappella Neapolitana: "Bello Tiempo passato", il primo intermezzo comico napoletano, datato 1673. L'appuntamento è per domenica 7 gennaio all'Auditorium del Parco con inizio alle ore 18. Ensemble fondato nel 1987 dal compositore, direttore e musicologo, Antonio Florio, la Cappella Neapolitana è costituita da strumentisti e cantanti specializzati nell'esecuzione del repertorio musicale napoletano di '600 e '700 e nella riscoperta di compositori rari. Oltre 30 cd e molti premi caratterizzano l'attività dell'ensemble, che far rivivere la musica barocca degli Intermezzi comici, fra i due atti di un'opera seria. A Napoli i primi intermezzi, chiamati spesso "tramezzi", si ritrovano anche nei libretti di opere sacre. La trama è tipica dei canovacci delle compagnie comiche del Seicento. La scena si apre sui vicoli della Napoli spagnola del secondo Seicento, dove si incontrano i personaggi interpretati da Giuseppe Naviglio Calabrese, Pino De Vittorio Napoletano, Olga Cafiero Ragazzo, Rosario Totaro Spagnolo, con i costumi di Annalisa Giacci e i movimenti scenici curati da Pino De Vittorio. La musica è eseguita dal vivo dalla Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio. Una bella occasione per scoprire un nuovo lavoro di teatro musicale eseguito per coinvolgere lo spettatore fra maschere, suoni e atmosfere caratteristiche dell'Italia meridionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA