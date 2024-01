Incendio a Circolo tennis Teramo, domato da Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che in tarda mattinata si è sviluppato nell'area esterna del Circolo tennis di via Romualdi, a Teramo. Le fiamme hanno interessato un terreno adiacente alla recinzione metallica della struttura, coinvolgendo arbusti, erba secca e alcuni alberi. Il rogo ha raggiunto anche uno dei palloni pressostatici, che si è afflosciato a terra, ed ha danneggiato una linea elettrica su pali in cemento.

I vigili del fuoco hanno provveduto rapidamente a spegnere l'incendio con l'ausilio di un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo. Sul luogo dell'intervento anche il sindaco. È inoltre intervenuto personale della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.



