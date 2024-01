Borsacchio:Acerbo,destra ladra ma opposizione tiene il sacco

Il segretario di Rifondazione Comunista ed ex consigliere regionale Maurizio Acerbo: "ll video della votazione sull'emendamento che ha praticamente azzerato la Riserva Naturale del Borsacchio mostra quanto l'opposizione non abbia fatto nulla per impedirla".

Per Acerbo "si vede e sente chiaramente che il Presidente Sospiri nel mettere ai voti l'emendamento enuncia l'oggetto, cioè la Riserva naturale del Borsacchio. Inoltre il testo era così breve che non vi voleva molto a capirlo.

Possibile che nessuno abbia chiesto la parola per contestare la norma intrusa e chiedere di ritirare l'emendamento? Tra l'altro bastavano uno o due interventi per preparare decine di sub emendamenti e bloccarla. Tra l'altro dal video mi sembra di capire che il Pd si sia astenuto e così risulta dal verbale".

"Gianni Melilla sulla sua pagina fb - prosegue Acerbo - parla di mancanza di professionalità dei consiglieri di opposizione.

Direi che può valere per il M5S ma non per il Pd. Come minimo possiamo parlare di evidente complicità. Tra l'altro dovrebbero chiarire perché si sono astenuti. Senza tema di smentita posso dire da ex-consigliere che decine di volte io o altri bloccammo blitz come questo o perlomeno costringemmo la maggioranza a un duro scontro. Le ipotesi possono essere varie: le opposizioni avevano contrattato altri emendamenti pre-elettorali e hanno scambiato la Riserva con la loro approvazione, oppure il Pd condivideva la cancellazione della Riserva e ha lasciato fare.

Di sicuro non c'è stata vera opposizione".

"Il video ci restituisce la miseria della politica abruzzese. Se ritenevano giusto azzerare la Riserva i consiglieri della destra che lo hanno fatto avevano il dovere di avanzare proposta nelle modalità pubbliche che consentano un confronto pubblico. Hanno agito come ladri (di ambiente e paesaggio) e l'opposizione ha tenuto il sacco. Lavoreremo con comitati, cittadinanza e associazioni per cancellare questa porcata".



