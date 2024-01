Rifiuti di notte in discarica,Comune va in Procura a Sulmona

Il Comune chiama in causa la magistratura per la discarica del Cogesa a Sulmona. Il vice sindaco, Sergio Berardi, a seguito della presentazione di un ordine del giorno da parte del consigliere comunale, Maurizio Proietti, nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre scorso, nel quale si adombra l'ipotesi del possibile conferimento di rifiuti pericolosi nell'impianto Cogesa di Noce Mattei, ha presentato denuncia al Comando Carabinieri Forestali di Sulmona.

L'esposto è finito sul tavolo della Procura assieme alla relazione Arta sul monitoraggio della qualità dell'aria. "Nel corso del consiglio comunale del 30 dicembre scorso, abbiamo ricevuto da parte del consigliere comunale Maurizio Proietti un ordine del giorno, in cui si chiede di verificare che non vengano conferiti rifiuti pericolosi in discarica, poiché alcuni cittadini residenti nei dintorni della discarica hanno segnalato un traffico notturno di camion all'interno dell'impianto e l'accensione di fuochi al di fuori dell'orario lavorativo.

Ritenendo questa segnalazione notizia di reato - si legge nella denuncia del vice sindaco - ho deciso di rappresentarla ai carabinieri del Corpo forestale per lo svolgimento di quanto ritenuto più opportuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA