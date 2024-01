Emogasanalisi in prime cinque postazioni 118 nel Chietino

Sono cinque le prime postazioni del 118 in provincia di Chieti, ovvero Lanciano, Atessa, Casoli, Gissi e Guardiagrele, nelle quali viene utilizzato l'emogasanalizzatore portatile, strumento che permette al personale sanitario di effettuare esami importanti per una diagnosi veloce, al fine di intervenire con una terapia mirata già dal domicilio. Lo ha reso noto la Asl Lanciano Vasto Chieti.

"L'emogasanalisi è un esame che permette di valutare la concentrazione di gas quali ossigeno e anidride carbonica nel sangue, e misurarne anche il pH - chiarisce Adamo Mancinelli, responsabile del Servizio - I risultati sono importanti per indagare la funzionalità respiratoria polmonare, quella renale e l'equilibrio metabolico legato all'equilibrio acido-base. Avendo a disposizione il dispositivo sulle nostre ambulanze possiamo anticipare cure mirate all'arrivo in Pronto Soccorso, dove i sanitari, con il nostro referto già stampato, potranno intervenire velocemente". Il coordinatore Michele Cozza, che ha già programmato un corso formativo per il personale, ha consegnato, al momento, i primi 5 dispositivi alle postazioni, ma l'obiettivo sarà dotarne tutte le ambulanze medicalizzate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA