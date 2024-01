Nodo esuberi, tavolo per la Magneti Marelli di Sulmona

Un tavolo tra azienda e organizzazioni sindacali per lo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona (Sulmona) si svolgerà dopo l'Epifania, alla luce dei cento esuberi in programma per il 2024. Il nuovo anno è iniziato senza interinali e trasfertisti. I sei arrivati da Melfi hanno lasciato lo stabilimento lo scorso 7 dicembre mentre i 20 interinali, reclutati con agenzia, hanno cessato l'attività il 22 dicembre scorso. Raggiunti gli standard produttivi, che erano legati all'incremento della lavorazione del Ducato e alla sospensione del contratto di solidarietà fino al 31 dicembre 2023, tutti i rinforzi a tempo accordati alla Marelli sono venuti meno.

Il tavolo operativo servirà a capire se ci saranno altri incrementi di produzione da fronteggiare con nuovo reclutamento di interinali e se i cento esuberi, che continuano a preoccupare, diventeranno effettivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA