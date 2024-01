A24-A25:nessun rincaro pedaggi fino 2032,tariffa del 2017

Strada dei Parchi, che da oggi è tornata in sella nella gestione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo il reintegro deciso dal Parlamento, d'intesa con il concedente Ministero per le Infrastrutture e per i Trasporti, ha elaborato un nuovo piano per la gestione delle autostrade incentrato sulla massima attenzione verso l'utente: nessun rincaro dei pedaggi fino alla scadenza della concessione nel 2032 e un consistente aumento dei fondi annui previsti per i lavori di manutenzione ordinaria, oltre 40 milioni, per incidere ancor più sulla sicurezza di un'arteria di montagna che attraversa un territorio altamente sismico.

Lo fa sapere in una nota la stessa società del gruppo industriale abruzzese Toto. Strada dei Parchi ribadisce inoltre di aver già avviato i contatti, che presto verranno formalizzati, con i sindaci "per definire insieme necessità e priorità, degli utenti e del territorio rinnovandogli impegni di sempre: sicurezza, rispetto per l'ambiente e sostegno alla crescita economica del territorio, favorendo l'occupazione e lo sviluppo". Sdp comunica di aver già attivato il piano neve, in considerazione delle previsioni meteo per le prossime settimane.





