A24-A25:da mezzanotte Sdp ha ripreso gestione dopo 18 mesi

Allo scoccare della mezzanotte Strada dei Parchi Spa, del gruppo industriale abruzzese Toto, è tornata al timone delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, dopo circa 18 mesi di gestione provvisoria da parte di Anas.

A reintegrare Sdp un provvedimento inserito nel DL Anticipi, approvato dal Parlamento nei giorni scorsi, che ha risolto un lungo contenzioso con lo Stato, partito nel 2018, ed entrato nella fase più conflittuale con la revoca in danno, per gravi inadempienze, della concessione nel luglio del 2022 da parte del governo Draghi. I vari ricorsi della Spa del gruppo Toto hanno portato l'esecutivo Meloni, in particolare il Ministero per le Infrastrutture e per i Trasporti, ad intraprendere la strada dell'intesa per non correre il rischio di un risarcimento, previsto dai contratti e da varie relazioni, di circa 2,6 miliardi di euro. L'accordo bonario con l'azzeramento di ogni controversia, è stato trovato sulla base del versamento nelle casse del privato di 500 milioni di euro di provvisionale stabilita dal Tribunale di Roma a cui si era rivolta Sdp, e con l'azzeramento di 800 milioni di euro di debito con Anas, insieme all'abrogazione della norma del Cdm a guida Draghi e il reintegro nella gestione.



