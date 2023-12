Sindaco Roseto, sconcertati da taglio Riserva Borsacchio

"Siamo increduli e sconcertati di fronte a ciò che abbiamo appreso, al momento solo in via ufficiosa, rispetto all'emendamento al Pdl 379/2023 (modifiche all'art. 69 della L.r. 6/2005, comma 2, nella legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 "Istituzione della Riserva naturale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - sostituzione cartografia allegata) presentato ieri sera in Consiglio Regionale a firma di cinque consiglieri che avrebbe completamente rivisto la perimetrazione della "Riserva del Borsacchio" rispetto ai confini attuali" dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l'Amministrazione rosetana.

"Francamente oltre al metodo scelto, assolutamente non partecipativo, quello che ci lascia profondamente sconcertati è il fatto che l'Amministrazione comunale e il territorio non siano stati assolutamente coinvolti in questa decisione che andrà a incidere profondamente sul futuro sviluppo del nostro territorio" rimarca il primo cittadino e l'Amministrazione.

"Attendiamo ora di leggere gli atti ufficiali e di vedere le relative planimetrie in modo da poterle valutare attentamente e, nel caso, ci riserviamo di confrontarci con il territorio, i cittadini e tutte le associazioni e di agire negli interessi della comunità rosetana completamente tagliata fuori dalla ridefinizione dei confini della Riserva".

"In tal senso chiederò alla conferenza dei Capigruppo la convocazione di un Consiglio ad hoc per poter affrontare questa delicata tematica, dandole il giusto peso e invitando a partecipare tutti i rappresentanti della Regione che hanno firmato l'emendamento, compreso il Presidente Marsilio", conclude il Sindaco Nugnes.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA