Riserva Borsacchio: Mariani, blitz notturno maggioranza

"Quello che è avvenuto stanotte è una vergogna e rispetta il caos che si è vissuto nell'Aula del Consiglio Regionale dal tardo pomeriggio di ieri e fino a notte inoltrata! Una maggioranza di centrodestra allo sbando, alle prese più con i litigi interni per far quadrare i conti delle richieste dei vari consiglieri che a pensare al bene degli abruzzesi, con emendamenti infilati all'ultimo secondo, spesso nottetempo" sottolinea il Consigliere e Capogruppo di "Abruzzo in Comune" Sandro Mariani.

"L'emendamento inerente la riperimetrazione della Riserva del Borsacchio nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi per esempio è stato presentato solo alle due e mezza di notte ed è arrivato all'attenzione dei consiglieri regionali solo al momento di votare: non si è avuto nemmeno il tempo materiale di avere contezza del contenuto all'atto del voto, dove tra l'altro io personalmente ero momentaneamente fuori dall'Aula perché salito in ufficio a ritirare una copia cartacea degli emendamenti. Tutti i consiglieri potranno confermare che il file è stato caricato sulla piattaforma di condivisione degli emendamenti solo nel momento in cui si è riaperta la seduta e si doveva votare, impedendo di fatto di poter presentare sub-emendamenti o altro" prosegue Mariani.

"Si è trattato quindi dell'ennesimo blitz orchestrato dalla maggioranza di centrodestra che distrugge, con un autentico colpo di mano, la Riserva del Borsacchio riducendola ad appena 24 ettari rispetto ai 1.000 originali - rincara il Capogruppo di "Abruzzo in Comune" - questo, quando invece sarebbe bastato intervenire sui vincoli e riscrivere, insieme al territorio, le regole di gestione della Riserva stessa. Marsilio e i suoi hanno invece preferito "sforbiciare" una delle aree naturalistiche più belle e interessanti della provincia di Teramo senza il benché minimo rispetto per i percorsi di concertazione e condivisione che si stavano portando avanti, per l'Amministrazione, la collettività e le tante associazioni rosetane che da anni lavorando per valorizzare questa risorsa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA