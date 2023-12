Riserva Borsacchio: Acerbo (Rc), assistiamo a vera porcata

"Uno dei rarissimi bacini di naturalità sulla costa abruzzese viene ora cancellato con un emendamento di cinque consiglieri della destra e il voto della maggioranza che sostiene Marsilio. Siamo di fronte a una vera porcata che mostra il livello infimo di un ceto politico che apre la strada alla cementificazione di luoghi di impareggiabile bellezza che eravamo riusciti a salvaguardare su una costa quasi totalmente antropizzata e cementificazione. Invece di fare una legge per lo stop al consumo di suolo questi energumeni del cemento cancellano le riserve naturali esistenti". Così il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, intervenendo sulla vicenda della Riserva del Borsacchio di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Nel ricordare che fu proproo Rifondazione ad "aver proposto e imposto la legge che nel 2005 istituì la Riserva", Acerbo sottolinea che l'area protetta è "sempre stata sotto attacco degli interessi privati e del ceto politico. In consiglio regionale dal 2008 al 2014 - afferma - ho dovuto fare ostruzionismo innumerevoli volte contro i tentativi bipartisan di riperimetrazione. Nel 2012 riuscirono a ridurre il perimetro ma si trattava di un intervento non paragonabile con quello approvato stanotte da un consiglio di scellerati".

"Il voto del Consiglio Regionale - prosegue Acerbo - è una vergogna nazionale e dà l'idea della regressione che sta vivendo il paese. Si tratta di un atto di prepotenza istituzionale assolutamente ingiustificato. Il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva è fin troppo elastico quanto a restrizioni. Nulla dunque giustifica questo blitz che a mio parere è incostituzionale perché la Corte ha sancito che la partecipazione delle province e dei comuni interessati è uno snodo di essenziale rilievo in materia di riserve naturali.

Questo blitz è inqualificabile".

"Rifondazione Comunista e Unione Popolare chiedono di cancellare immediatamente questa porcheria e di ristabilire la corretta perimetrazione della Riserva. Ci mobiliteremo con associazioni e comitati per fermare un irreparabile e criminale scempio. Di certo, Marsilio - chiude il segretario di Rifondazione - ha concluso il suo mandato con uno scempio imperdonabile".



